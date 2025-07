Eboli, ennesimo incidente nei pressi dello svincolo autostradale

Scontro auto – moto. È accaduto poco fa nei pressi dello svincolo autostradale a Eboli, in località San Vito Martire.

Una moto e una macchina sono entrate in collisione per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine: sul posto, tempestivamente, si sono portate le ambulanze del pronto soccorso, i carabinieri e i vigili urbani.

I soccorsi

Gli agenti della Polizia Locale stanno provvedendo a regolamentare il traffico veicolare in entrata e in uscita dall’autostrada e la circolazione diretta verso la Provinciale 30 e le arterie secondarie. I Carabinieri effettuano tutti i necessari rilievi del caso.

Non si conosce ancora il bilancio del sinistro.