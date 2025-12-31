Eboli ed il PalaSele capitale del Futsal: le finali della Supercoppa in arrivo

Si avvicina la 27esima edizione della Supercoppa italiana di futsal maschile, che si terrà ad Eboli il 4 e 5 gennaio. L’evento, che da inizio al 2026 della Divisione Calcio a 5 con il meglio del futsal sul parquet, si disputerà con l’ormai tradizionale formula della Final Four al PalaSele con diretta su Sky Sport.

Al PalaSele arriva la Supercoppa

Si partirà con le semifinali del giorno 4, alle ore 18:00, che vedranno i campioni in carica della Meta Catania affrontare l’Ecocity Genzano mentre a seguire, alle 20:45, ci sarà il derby campano tra la Feldi Eboli e Napoli. In caso di parità sono previsti subito i tiri di rigore mentre in finale avranno luogo, eventualmente, i tempi supplementari. Lunedì 5, invece, la finalissima è prevista alle 20:45. Dando uno sguardo alla classifica di Serie A da una parte sarà sfida tra la Meta Catania seconda a -1 dalla vetta e Genzano settima a -11 dagli etnei. Dall’altra parte, invece, incrocio tra la Feldi Eboli terza a -3 dal primo posto e Napoli sesto a -5 dagli avversari in semifinale. La Luparense ancora oggi detiene il record di Supercoppe in bacheca con ben sei successi nelle otto partecipazioni complessive mentre dall’introduzione della Final Four, Feldi Eboli e Meta Catania hanno collezionato una vittoria a testa e proveranno a concedere il bis al PalaSele Napoli ed Ecocity Genzano permettendo.

Al PalaSele, sempre lunedì 5 gennaio, nella disciplina sportiva con il pallone a rimbalzo controllato si disputerà anche la quinta edizione della Supercoppa Under 19 tra i campioni in carica della Roma 1927 e l’Orange Futsal. Il calcio d’inizio è fissato alle 17.30 con diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5. Finora hanno alzato l’ambito trofeo soltanto squadre capitoline, anche se nessuno è mai riuscito a bissare il successo della stagione precedente.