Eboli: divieto di fuochi d’artificio, arriva l’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Eboli, Mario Conte, ha firmato un ordinanza di divieto di fuochi d’artificio, petardi mortaretti e altri materiali esplodenti.

L’ordinanza

Il provvedimento sindacale vieta, permanentemente, sulle aree pubbliche, aperte al pubblico e esposte al pubblico, del centro urbano di Eboli di vendere o cedere a qualsiasi titolo, in forma ambulante e non, ogni tipo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti, e altri materiali esplodenti ascrivibili alle categorie 2 e 3 di cui all’art. 3 del D.Lgs. 04/04/2010 n. 58 e comunque i cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati”.

L’ordinanza vieta, inoltre, l’utilizzo di detti fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in genere anche se di libera vendita, in qualsiasi ora del giorno e della notte. Da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità.

Sanzioni per i trasgressori

Chiunque violi la disposizione sarà perseguito mediante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500. Nei casi più gravi, si applicheranno le pene previste agli artt. 703 e 659 del Codice Penale.