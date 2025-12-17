Eboli: “Da mesi senza stipendio”, monta la protesta dei dipendenti di una cooperativa che accoglie minori

La protesta è culminata davanti al centro per minori tribunalizzati, dove i lavoratori hanno chiesto un confronto diretto con la responsabile della struttura

A cura di Alessandra Pazzanese

Questa mattina venti dipendenti della cooperativa “Il Girasole” hanno manifestato per le vie di Eboli. La protesta è culminata davanti al centro per minori tribunalizzati, dove i lavoratori hanno chiesto un confronto diretto con la responsabile della struttura.

Il sit-in davanti al centro per minori

Accompagnati dai Carabinieri, i volontari hanno organizzato un sit-in all’ingresso del centro, sollecitando la dirigente a uscire nel cortile per discutere degli stipendi arretrati. Molti di loro, infatti, hanno lavorato per sei mesi senza percepire alcuna retribuzione.

L’intervento del sindacato

Alla manifestazione ha preso parte anche Nunzio Pappacena, sindacalista della Utl Ugl di Salerno, giunto sul posto per sostenere i lavoratori e dare maggiore visibilità alla vertenza. Nonostante le richieste, la titolare della cooperativa non ha accettato il confronto con i dipendenti.

La protesta si sposta in Comune

I lavoratori hanno deciso di recarsi in Comune per chiedere al sindaco Mario Conte di intervenire e sbloccare la trattativa. Il comune di Eboli, infatti, è l’ente capofila del Piano di Zona, all’interno del quale rientra la cooperativa Il Girasole.

Una vertenza che chiede risposte

La mobilitazione dei dipendenti evidenzia una situazione ormai insostenibile, con mesi di lavoro svolto senza alcuna retribuzione. La richiesta al sindaco e alle istituzioni è chiara: garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e trovare una soluzione immediata alla crisi della cooperativa.

