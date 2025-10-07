Eboli: crisi di maggioranza il consiglieri Cosimo Naponiello chiede un consiglio comunale monotematico

«Eboli ha diritto di sapere la verità, nella speranza che finalmente la confessino senza bugie», esordisce con il consigliere comunale di Italia Viva, Cosimo Naponiello che indirizza una interrogazione al Presidente del Consiglio comunale Cosimo Brenga e a tutti i consiglieri comunali della Città di Eboli.

La richiesta

La richiesta nasce dalla esigenza di promuovere un dibattito e un atto di indirizzo politico su questioni di interesse generale per la comunità, nonché per chiarire e discutere fatti politici di rilievo.

«Negli ultimi giorni, diversi esponenti della maggioranza consiliare hanno rilasciato pubbliche dichiarazioni a mezzo stampa fortemente critiche nei confronti dell’azione amministrativa, mettendo in discussione la capacità dell’esecutivo di governare la città. In particolare, le dichiarazioni del Consigliere Ruocco, – dice il consigliere Cosimo Naponiello – che si aggiungono a quelle di altri due consiglieri della stessa maggioranza, hanno determinato una situazione di aperto dissenso politico all’interno della coalizione, tanto da rendere incerta l’effettiva consistenza della maggioranza consiliare. Assessori comunali hanno replicato a mezzo stampa denunciando vessazioni pluriennali da parte di consiglieri “irresponsabili e totalmente ignoranti delle procedure amministrative”, generando un quadro di grave disordine istituzionale e di conflitto interno permanente».

Il consigliere Naponiello

Naponiello non le manda a dire e rincara la dose: «Nel frattempo, la città versa in condizioni di degrado diffuso, con quartieri privi di illuminazione pubblica (Paterno, San Giovanni, Epitaffio), zone isolate e trascurate (via Scocozza, Gerardo Romano, Cesareo), episodi di microcriminalità (San Bartolomeo, Madonna delle Grazie) e aree urbane in stato di abbandono (Molinello)».

Il consigliere comunale Naponiello interroga il Sindaco Conte «perché riferisca formalmente in aula sull’attuale composizione della maggioranza, sugli equilibri interni e sulla capacità effettiva dell’amministrazione di proseguire il mandato conferito dai cittadini».

La proposta di Naponiello è un consiglio comunale in seduta monotematica, ad un orario che consenta la partecipazione dei cittadini.