Eboli: consiglio comunale in seduta straordinaria. La politica ebolitana si schiera al fianco del comparto agricolo

All’indomani della protesta messa in atto nell’area degli impianti sportivi dello stadio Pastena a Battipaglia che ha visto la partecipazione discreta di allevatori e agricoltori e in seguito alla ventilata teoria di “richiami politici a non partecipare” ecco che l’amministrazione comunale ebolitana scende in campo.

Appuntamento venerdì 9 febbraio

Il Sindaco Mario Conte insieme alla sua maggioranza di governo si schiera ufficialmente al fianco degli imprenditori agricoli, quelli della quarta gamma, e gli allevatori degli insediamenti bufalini e convoca, in seduta aperta e monotematica, un Consiglio Comunale per il prossimo venerdì 9 febbraio con inizio alle ore 19.00.

La riunione

Una riunione della civica assise che vedrà, nutrita, la partecipazione dei protagonisti del comparto agricolo e di quanti, a vario titolo, occupano posizioni nel settore.

“Sostegno alla mobilitazione degli agricoltori e allevatori della Piana del Sele” il punto unico all’ordine del giorno che in seduta aperta metterà sul tavolo della discussione quelle che sono le principali problematiche, le esigenze e le richieste degli imprenditori locali. L’auspicio è che tutte le forze politiche, ognuna per il proprio schieramento e per le proprie ideologie, portino nell’Aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del Municipio ebolitano proposte e soluzioni.