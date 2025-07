Eboli, colpo al Palasele: rubati cavi di rame per oltre 15mila euro

Nella notte tra sabato e domenica, una banda composta presumibilmente da tre persone ha messo a segno un furto di centinaia di metri di cavi di rame dagli impianti sportivi di via Dell’Atletica, nel comune di Eboli. Il colpo ha provocato ingenti danni alle strutture elettriche del palazzetto dello sport, compromettendo l’intero impianto di illuminazione.

Modus operandi

I malviventi sono arrivati a bordo di un furgoncino, parcheggiato davanti a uno dei cancelli d’ingresso. Dopo aver individuato i cavi dell’alta tensione e messo in sicurezza i poli, hanno estratto il materiale dai pozzetti di ispezione. Il rame, caricato nel vano del veicolo, è stato portato via rapidamente. La dinamica suggerisce un’operazione preparata con cura, forse un furto su commissione o l’azione di una banda organizzata.

Sopralluogo delle autorità

All’indomani del furto, sul posto si sono recati il Sindaco di Eboli Mario Conte, alcuni tecnici e le forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per quantificare con precisione i danni, stimati al momento in oltre 15 mila euro, e per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Cittadini chiedono maggiori controlli

L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza in città. Tra centro e periferie, la paura cresce. I cittadini chiedono maggiore vigilanza e un rafforzamento dei controlli sul territorio. Il clima è teso, alimentato anche da recenti episodi di furto in villette della località Prato, dove i ladri hanno agito talvolta con i residenti presenti.