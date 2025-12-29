Eboli, arrestato rapinatore seriale: dovrà scontare quasi dieci anni di carcere

I Carabinieri della Stazione di Eboli hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile di una sequenza di colpi messi a segno sul territorio locale. Il provvedimento restrittivo, emesso dall’autorità giudiziaria, segna l’epilogo di un iter processuale che ha accertato la colpevolezza del soggetto per numerosi episodi criminosi.

La condanna definitiva e i reati contestati

L’arresto giunge a seguito di una sentenza di condanna definitiva, che ha stabilito per il trentacinquenne una pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione. Le attività investigative condotte dalle forze dell’ordine hanno permesso di ricostruire minuziosamente il quadro delle responsabilità del malvivente, delineando un profilo criminale dedito in modo sistematico alla commissione di rapine.

Gli obiettivi delle incursioni criminose

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva preso di mira diverse realtà economiche e istituzionali del comprensorio ebolitano. Nel corso della sua attività illecita, aveva colpito in più occasioni attività commerciali della zona e uffici postali del territorio, generando allarme tra i cittadini e gli esercenti locali. La precisione degli accertamenti investigativi ha consentito di attribuire al soggetto la paternità di ogni singolo episodio contestato nel corso del processo.

Il trasferimento presso il carcere di Salerno

Dopo l’esecuzione del provvedimento da parte dei militari dell’Arma, il trentacinquenne è stato accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno, dove dovrà scontare la pena residua stabilita dal tribunale.