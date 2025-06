Eboli: all’ospedale Maria SS Addolorata la nuova piattaforma di Endoscopia Toracica, domani la cerimonia di inaugurazione

L’Ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli si prepara a inaugurare la nuova piattaforma di Endoscopia Toracica presso la UOSD di Pneumologia. La cerimonia si terrà domani, venerdì 6 giugno alle ore 11.00, alla presenza di numerose figure istituzionali e sanitarie. Il dottore Damiano Capaccio, responsabile della struttura, ha ufficializzato l’evento, anticipando la partecipazione del Direttore Generale Gennaro Sosto, del Direttore Sanitario Primo Sergianni, del Direttore Sanitario Gerardo Liguori, del Direttore Amministrativo Stefano Graziano e del Sindaco di Eboli Mario Conte.

La piattaforma

La nuova piattaforma rappresenta un progresso significativo nella diagnostica avanzata delle patologie neoplastiche, immunologiche e infettivologiche del polmone. L’endoscopia toracica è una tecnologia fondamentale per migliorare la precisione diagnostica e l’efficacia terapeutica, permettendo ai pazienti di beneficiare di strumenti all’avanguardia.

La critica dell’OPI Salerno

Non si fa attendere la precisazione da parte di Cosimo Cicia, Presidente OPI Salerno – Ordine delle Professioni Infermieristiche che ha sollevato interrogativi sulla gestione sanitaria e sulle difficoltà che i cittadini affrontano quotidianamente. “Inaugurazioni e passerelle non curano i cittadini: servono risposte concrete”, ha dichiarato Cicia, sottolineando la necessità di interventi concreti per risolvere problematiche come liste d’attesa insostenibili, carenza di personale sanitario e servizi territoriali inadeguati.

Le criticità

L’evento di venerdì 6 giugno è sicuramente rilevante dal punto di vista tecnologico, ma per molti cittadini rimane il problema di un sistema sanitario che necessita di riforme e miglioramenti strutturali. La richiesta di un rafforzamento del personale sanitario e di tempi di risposta adeguati ai bisogni della popolazione è ormai inderogabile.