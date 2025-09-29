Eboli: alla Compagnia di teatro del Bianconiglio il Premio “Campania Felix”

Nomination come miglior attore protagonista per Bruno Di Donato e per Antonio Inverso come miglior attore non protagonista

A cura di Silvana Scocozza
Compagnia del Bianconiglio

La Compagnia di Teatro del Bianconiglio di Eboli, vince la ventunesima edizione del premio “Campania Felix” con lo spettacolo Settàneme e rappresenterà, dunque, la regione Campania al Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo e ammirazione ed ha immediatamente fatto il giro degli ambienti teatrali non sono provinciali.

Il riconoscimento

Un riconoscimento pubblico importante che rende tributi all’immane lavoro che porta avanti da anni la compagnia teatrale ebolitana e, anche, un riconoscimento a chi della passione per il teatro ne ha fatto uno stile di vita, un momento di integrazione con numerose iniziative al servizio del territorio e delle realtà locali e culturali. I PREMIATI Premiato per la miglior regia Bruno Di Donato.

Nomination come miglior attore protagonista per Bruno Di Donato e per Antonio Inverso come miglior attore non protagonista. La Compagnia di Teatro del Bianconiglio ha all’attivo un curriculum di tutto rispetto. Amatoriale solo nella denominazione, per impegno, sacrificio, studio e dedizione i livelli ormai raggiunti da Bruno Di Donato e da tutto il gruppo di lavoro sono davvero elevati. Lo testimoniano i numerosi riconoscimenti pubblici ottenuti negli anni e gli attestati che arrivano a riempire il portfolio dell’associazione.

