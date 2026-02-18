Eboli: al via la XCO Borbonica Cup 2026, prestigioso circuito giovanile di mountain bike del Sud Italia

Parte ufficialmente dalla Campania la XCO Borbonica Cup 2026, prestigioso circuito giovanile di mountain bike del Sud Italia. La presentazione questa mattina presso l’aula consiliare del comune di Eboli, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.
La prima tappa: 22 febbraio
Domenica 22 febbraio spazio alla prima tappa, la XCO Monti di Eboli, organizzata dall’ASD Rampikevoli MTB, presieduta da Michele Senatore, in collaborazione con la Comunità Emmanuel. In gara atleti da tutta Italia, dalle categorie giovanili agli elite, per un evento che unisce sport, territorio e integrazione sociale.