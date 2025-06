Eboli, al via il volontariato civico: online il modulo per aderire

È ufficialmente attiva la procedura online per aderire al volontariato civico. I cittadini interessati possono compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del comune di Eboli e mettere a disposizione tempo, energie e competenze al servizio della collettività. L’iniziativa nasce a seguito della recente approvazione del nuovo regolamento sul volontariato civico, che riconosce formalmente il ruolo del cittadino attivo come coprotagonista nella vita pubblica. Si tratta di un modello ispirato alle migliori e già consolidate esperienze italiane ed europee.

Le finalità

Grazie a questo strumento, i volontari civici potranno: prendersi cura di aree verdi, cortili scolastici e spazi pubblici; supportare il turismo, gli eventi culturali e ludici, le attività della biblioteca, e dei centri culturali; accompagnare persone fragili o anziani, consegnare pasti e beni di prima necessità; collaborare con gli uffici comunali in attività di supporto amministrativo.

Le dichiarazioni

«Con l’attivazione del modulo online, diamo finalmente concretezza a un progetto che ho fortemente sostenuto fin dall’inizio» – ha dichiarato Matteo Balestrieri, Capogruppo di Eboli 3.0 e Presidente della III Commissione consiliare.

«Il volontariato civico è una straordinaria opportunità per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni. È stato approvato all’unanimità, prima in commissione e poi in Consiglio comunale, a dimostrazione di una volontà politica condivisa nel valorizzare la cittadinanza attiva. Il volontariato civico non è un semplice aiuto occasionale, ma un atto di cittadinanza responsabile, organizzata e riconosciuta. Con l’apertura delle adesioni online, vogliamo rendere ancora più semplice l’incontro tra il Comune e chi vuole contribuire concretamente al bene comune».

«Aprire la città alla partecipazione attiva – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – è il miglior modo per rendere i cittadini attori consapevoli della crescita del nostro Comune. Diventare volontario civico significa comprendere che un giardino curato, una strada pulita sono un bene di tutti e che ognuno di noi, facendo la propria parte, fa qualcosa per se stesso, i propri figli e la propria città. Speriamo in molte adesioni che diano il buon esempio a chi, troppo spesso, dimentica che la città è di tutti noi».

Le info utili

Il modulo di adesione al volontariato civico comunale è stato pubblicato nella sezione modulistica al seguente link e in Amministrazione Trasparente insieme al Regolamento, al seguente link.