Eboli: 101 anni e una grande festa di compleanno per nonno Vito Iula

“Va ancora a votare valutando tutto di testa sua”

A cura di Silvana Scocozza

Circondato dall’amore della sua famiglia, dei figli, dei nipoti e dei pronipoti nonno Vito Iula di Eboli ha spento le sue prime 101 candeline.

Una bellissima festa di compleanno tutta per lui, come gli abbracci, le carezze, le coccole e le dimostrazioni d’affetto.

Nonno Vito ha festeggiato 101 anni e anche la città di Eboli gli ha tributato i migliori auguri.

Chi è Vito Iula

Vito Iula è nato il 26 settembre 1924 ad Eboli, sempre al passo con i tempi, buono, generoso, gentile e con tanti ideali che ha difeso nel tempo. “Va ancora a votare valutando tutto di testa sua”, dicono in famiglia.

A nonno Vito gli auguri di tutta la comunità.

