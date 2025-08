Due incidenti sul lavoro nel salernitano: 39enne in gravi condizioni al Cardarelli

Una giornata segnata da due incidenti sul lavoro nel salernitano. Due episodi distinti, avvenuti rispettivamente a Montecorvino Pugliano e ad Eboli, hanno causato il ferimento di quattro persone, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tre operai precipitati da un cestello

Nel pomeriggio, nella Zona Industriale di Montecorvino Pugliano, tre operai sono rimasti feriti in seguito a una caduta da un cestello elevatore. L’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in alcune riparazioni all’interno di un’attività commerciale all’ingrosso. Le cause che hanno portato al cedimento del cestello sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi. I tre operai, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno a causa dei traumi riportati. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Eboli, 39enne cade dal tetto di un capannone

Il secondo episodio ha avuto luogo a Eboli, dove un uomo di 39 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L’operaio era impegnato nella raccolta di pannelli fotovoltaici quando ha perso l’equilibrio. A seguito della caduta, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e ricoverato nel reparto di rianimazione, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso e sono affidate ai carabinieri della compagnia di Eboli.