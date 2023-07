Due incendi ad Agropoli: fiamme lambiscono le abitazioni

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Moio Alto. Le fiamme sarebbero partite lungo la strada che conduce dalla parte bassa alla parte alta della frazione agropolese. Grazie al vento che soffiava in zona in pochi attimi si sono estese.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, le squadre AIB e i carabinieri forestali.

Le operazioni di spegnimento

Complesse le operazioni di spegnimento considerata la presenza di abitazioni. Una villetta, in particolare, è stata lambita dalle fiamme. Provvidenziale il lavoro dei caschi rossi.

Da comprendere le cause del rogo ma è quasi certo che l’origine sia dolosa. Indagini in corso.

Incendio nei pressi della stazione

Quello in località Moio non è l’unico incendio divampato ad Agropoli. Fiamme anche alle spalle della stazione ferroviaria di Agropoli – Castellabate, anche in questo caso a pochi passi dalle abitazioni. In corso le operazioni di spegnimento.

L’allerta della Protezione Civile

Nelle scorse ore la Protezione Civile ha lanciato un allerta meteo per forti venti, sottolineando anche il rischio di incendi.