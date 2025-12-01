Domenica l’ennesimo incidente sulla A2: cinque vittime in tre settimane

Tre incidenti in tre weekend consecutivi. Cinque vittime, di cui due giovanissime. È questo il bilancio della A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia e Campagna.

Incidente sulla A2: morto Giovanni Spera

L’ultimo drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 14 di ieri. Una Fiat Panda, con a bordo un 54enne di San Cipriano Picentino, è finita fuori strada. L’uomo, Giovanni Spera, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, per lui non c’è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo il trasferimento all’ospedale di Battipaglia, dove era arrivato in codice rosso. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il personale Anas per la messa in sicurezza dell’arteria. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

I precedenti

Due settimane fa aveva perso la vita Sabato Mele, nei pressi dello svincolo di Campagna, dopo essersi scontrato con un camion mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Una settimana fa, invece, a morire sono stati Gabriele ed Enrico, rispettivamente di 22 e 30 anni. Viaggiavano a bordo di un’auto che si è schiantata ai margini della carreggiata. Per loro non c’è stato scampo. I due giovani sono stati ricordati anche ieri durante la gara tra il Campagna e l’Agropoli.