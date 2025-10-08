“Detto tra Noi podcast”: terza puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast. Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, ospite del programma è stato Donato Ricci con il quale si è parlato di social network e del loro impatto nella vita quotidiana dei giovani. Un confronto interessante che ha toccato temi attuali come la sovraesposizione dei bambini dei personaggi famosi sui social, l’uso del cellulare a scuola e il fenomeno degli haters.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.