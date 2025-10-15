“Detto tra Noi podcast”: quarta puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast. Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, ospite del programma, Angela Bonora. Una chiacchierata tra colleghe per parlare di social, del loro uso, a volte abusl, nella vita di tutti i giorni, condividendo esperienze e riflessioni. Non sono mancati i consigli di bellezza, qualche gossip e tante risate per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.