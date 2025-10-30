“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: tredicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella bella storia di oggi, Diana Winter, un’artista straordinaria, musicista, cantautrice e, soprattutto, dal 2009, vocalist di Giorgia.

Diana ha ripercorso le tappe della sua carriera e parlato del “matrimonio” artistico con Giorgia e della preparazione del tour.

Nella rubrica Qui e là, l’emergenza furti che sta attanagliando il territorio cilentano, ultimo in ordine di tempo, il furto che ha interessato Stella Cilento dove, ad essere stato preso di mira, è stato un tabacchi e poi furti ad Altavilla Silentina dove, ad essere intervenuto, è stato il sindaco con un messaggio ai cittadini “Denunciate”.

Infine, torna, prepotente, anche il fenomeno delle truffe agli anziani, ultima, in ordine cronologico, a San Mauro Cilento.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un importante messaggio di sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre rosa”, rivolto soprattutto alle donne.