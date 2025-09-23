“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: terza puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30

A cura di Redazione Infocilento

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30. Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.
“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.
“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Il programma va in onda sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e sull’app InfoCilento.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Omignano: firmato il protocollo d’intesa per l’ambulatorio virtuale di comunità, parla il sindaco Raffaele Mondelli

Uno spazio dove possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita,…

Roberta Foccillo
Roberta Foccillo

Agropoli: posata la prima pietra per lo “skatepark”, uno spazio innovativo, moderno e funzionale

Si tratta di uno spazio innovativo, moderno e funzionale che è frutto…

Manuel Chiariello
Manuel Chiariello
Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca candidato alle regionali? «Deciderà il partito»

Il commissario regionale del Partito Democratico fa chiarezza sulla possibile candidatura di…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.