“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: settima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30

A cura di Redazione Infocilento

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30. Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.
“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.
“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

La Bella Storia di oggi ci arriva da Policastro Bussentino, da Pasqualina Montesano che ha raccontato la sua storia di resilienza attraverso le pagine del suo libro: “Legami intrecciati”. La rubrica Qui&Là, invece, è dedicata ai bambini prodigio e nella rubrica Antonella&Roberta consigliano, uno scrub labbra facilmente realizzabile a casa con miele e zucchero.

