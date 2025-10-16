“Detto tra Noi”: il salotto di Antonella&Roberta: nona puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30

A cura di Redazione Infocilento

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30. Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.
“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.
“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, un bellissimo viaggio tra fede, devozione e tradizione nel Cilento, le suggestive immagini della chiusura del Santuario della Madonna del Monte a Novi Velia, la tradizionale processione con le “cente” e l’emozionante messaggio del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa. Un altro bellissimo momento, che ha caratterizzato il weekend dell’11 e 12 ottobre, la visita alla “Classe della Maestra Adele” nel borgo di Rocca Cilento, nell’ambito delle Giornate FAI d’autunno. E poi, ancora, un consiglio per vivere tante attività all’aria aperta alle Gole del Calore di Felitto con “Cammina natura”.

