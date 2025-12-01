Deteneva droga ai fini di spaccio e materiale esplodente: arrestato 31enne nel salernitano

Il soggetto è stato trovato in possesso di droga e due artifizi pirotecnici

Il 27 novembre, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 31enne del posto, indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e detenzione illegale di materiale esplosivo”.

L'operazione

Nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, suddivise in dosi, per un peso complessivo di circa 138 grammi, nonché due artifizi pirotecnici di fattura artigianale del peso di circa 100 grammi ciascuno.

Per la messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

