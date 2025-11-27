Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano

Il soggetto, 33enne di Pagani, è stato trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento e circa 1280 euro

A cura di Comunicato Stampa
Soldi e droga

Il 25 novembre, a Pagani, i Carabinieri della Tenenza di Scafati, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato un 33enne di Scafati, indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

L’operazione

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 64 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 1.280 verosimile provento dell’attività illecita.

Il provvedimento

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.

