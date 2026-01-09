Deteneva armi e droga ai fini di spaccio: fermato minorenne nel salernitano

L'uomo, un minorenne di Sarno, è stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish

Comunicato Stampa
Polizia

Nella serata del 7 gennaio u.s. la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha deferito in stato di libertà un minore, cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo diarmi.

L’operazione

Nel corso di un controllo su strada, l’uomo è stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionate per la presumibile cessione al dettaglio, nonché di un coltello a serramanico e di una somma di denaro presumibilmente riconducibile all’attività illecita.

Il sequestro

A seguito di tali riscontri, gli operatori procedevano a perquisizione domiciliare, nelcorso della quale venivano rinvenuti e sequestrati munizionamento di diverso calibro, materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e chiavi di accensione relative a veicoli, la cui provenienza era oggetto di ulteriori accertamenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il provvedimento

L’uomo è stato identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, mentre proseguono gli approfondimentiinvestigativi da parte della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto al crimine enella tutela della sicurezza dei cittadini“.

