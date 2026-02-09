Delegazione dell’Unviersità di Quingdao a Fisciano

L’Università di Salerno rafforza i propri legami con l’Asia attraverso un nuovo incontro istituzionale volto a consolidare la cooperazione accademica. Una delegazione della Qingdao University è stata accolta presso il campus di Fisciano per definire i prossimi passi di un progetto di internazionalizzazione che promette di aprire nuove rotte per la ricerca e la didattica.

Il vertice istituzionale al campus di Fisciano

L’incontro ha visto la partecipazione del Rettore Virgilio D’Antonio, affiancato dalla Delegata all’Internazionalizzazione, prof.ssa Alessandra Amendola, e dalla Delegata alle Politiche di Mobilità, prof.ssa Mariarosaria Colucciello. Insieme allo staff dell’Ufficio International di Ateneo, i vertici salernitani hanno ricevuto i rappresentanti dell’ateneo cinese per dare seguito operativo all’Accordo Quadro già siglato tra le due istituzioni.

La delegazione ospite era composta da figure chiave del management accademico cinese: Liu Wei, Responsabile associata delle Relazioni Internazionali; Linda Zhang, Responsabile associata degli indirizzi formativi; Filomena Davoli, Vice-responsabile delle Relazioni Internazionali e Lucio Ferraro, Rappresentante per l’internazionalizzazione dell’Università di Qingdao per l’Europa meridionale.

Obiettivi dell’accordo e ambiti di collaborazione

La visita non ha rappresentato soltanto un momento formale, ma è stata propedeutica all’avvio di nuove collaborazioni di carattere scientifico e culturale. Al centro dei colloqui sono state poste le strategie per incentivare la mobilità di studenti e docenti, favorendo uno scambio reciproco che possa arricchire il bagaglio formativo e di ricerca di entrambi gli atenei.

L’intesa punta a creare un ponte solido tra Salerno e la Cina, sfruttando le sinergie già attivate per implementare programmi di studio condivisi e progetti di ricerca internazionali.

Tour delle strutture e scambio dei doni

Oltre alla sessione di lavoro, la delegazione di Qingdao ha avuto modo di conoscere da vicino le eccellenze logistiche e architettoniche del campus di Fisciano. Gli ospiti sono stati accompagnati in un tour delle strutture centrali, visitando luoghi simbolo dell’Ateneo quali l’Aula del Senato Accademico, l’Aula Magna e il Teatro.

La giornata si è conclusa seguendo il protocollo diplomatico con lo scambio dei doni istituzionali, un gesto simbolico che sancisce la volontà reciproca di proseguire con profitto il percorso di cooperazione intrapreso.