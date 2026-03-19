De Luca a Salerno: dopo l’incontro lo “scontro” con la mamma di Cristina Pagliarulo

Animi tesi al termine dell’incontro nel quartiere di Mariconda, a Salerno, di Vincenzo De Luca. La mamma di Cristina Pagliarulo, la salernitana morta al Ruggi dopo una lunga attesa in pronto soccorso, è tornata a chiedere di parlare con il candidato sindaco ed ex presidente della Regione Campania.

Lo scontro

Al termine della presentazione del programma elettorale la mamma della giovane ha tentato di dialogare con l’ex governatore. De Luca ha chiesto alla donna di attendere lo svuotamento della sala ma lei ha preteso risposte immediate dinanzi a tutti. A quel punto, l’ex governatore ha deciso di allontanarsi. Già in passato, tra i due, ci fu uno scontro, proprio al Ruggi di Salerno.