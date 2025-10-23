Dalla Regione fondi per interventi a reti idriche e fognarie, sorride anche il Cilento

La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria dei comuni finanziati per interventi a reti idriche e fognarie; gli uffici regionali hanno individuato alcuni interventi prioritari pertanto hanno programmato alcune opere per un importo complessivo pari ad € 267.748.595,04, a valere sulle risorse dell’azione 2.5.1 del PR Campania FESR 2021-2027, che si prefigge, tra l’altro, di garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico e del sistema fognario depurativo.

I comuni beneficiari

Tra i finanziati anche i comuni di Cilento, Diano e Alburni: Albanella ( Potenziamento ed adeguamento rete idrica comunale territorio comunale – II lotto – 2.574.529,00 €), Buccino ( Progetto di fattibilità per interventi della rete fognaria per le frazioni di Teglia – Pianelle – 1.794.999,22 €), Campora (Normalizzazione dell’Acquedotto comunale finalizzato alla riduzione delle perdite di rete e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio – 2.444.930,23 €), Caselle in Pittari ( Completamento Acquedotto – 220.000,00 € ), Castel San Lorenzo ( lavori di ristrutturazione della rete idrica nella zona rurale – 251.535,98 €), Ceraso (Lavori di completamento, adeguamento e potenziamento della rete fognaria con la ristrutturazione degli impianti di depurazione – 4.208.640,13 €), Magliano Vetere (lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione della rete idrica – 1.810.000,00 €), Moio della Civitella (Completamento e risanamento di un collettore – 529.961,48 €), Monteforte Cilento ( lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica e fognaria finalizzata alla riduzione delle perdite e alla tutela dei corpi idrici – 2.745.000,00 €).

E ancora Petina (lavori di Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle reti fognarie e idriche – 2.976.131,35 €), Roccadaspide con un importante finanziamento di 8.435.538,35 € per l’intervento di completamento delle rete fognaria nelle contrade rurali, Sicignano degli Alburni per la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio di Sicignano capoluogo e delle frazioni di Terranova, Scorzo e Zuppino ed annessa esecuzione delle linee di adduzione (1.041.260,00 €), Stio con un finanziamento di 6.900.000,00 € per il Completamento e l’Adeguamento della Rete Fognaria Centro Abitato di Stio e Gorga, e Teggiano per i lavori di rifunzionalizzazione collettori fognari, estendimento reti per un importo di 10.000.000,00 €.