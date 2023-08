Dalla musica allo sport: ecco il programma degli eventi a Polla per l’estate 2023

Sono numerose le iniziative in campo a Polla per l’Estate 2023. Dalla musica allo sport, dagli scambi culturali con i paesi europei gemellati all’imminente avvio degli eventi estivi. A darne conto con soddisfazione è Massimo Loviso, sindaco della cittadina che rappresenta la porta d’accesso al Vallo di Diano.“ L’Amministrazione Comunale ha programmato per tempo le condizioni per il “tutto esaurito” di questo periodo” riferisce il primo cittadino “Vogliamo far conoscere di più e meglio le nostre bellezze e le nostre peculiarità. Ed oggi registriamo tutte le strutture recettive piene, anche nei comuni limitrofi, dagli Hotel ai B&B, e questo ci gratifica molto”.

La musica

In questi giorni Polla ospita il Falaut Campus. “Ci sono circa 200 musicisti provenienti da tutto il mondo che partecipano per perfezionarsi nell’utilizzo del flauto. Un grande orgoglio per noi Pollesi. Un effetto collaterale è poi la diffusione delle gradevoli note dei flauti sin dalle prime luci dell’alba per le strade cittadine”. Gemellaggi. “Contestualmente siamo lieti di ospitare delegazioni dei comuni delle 4 cittadine europee con cui siamo gemellati: Steinenbronn e Bernsdorf (Germania), Quinsac (Francia), Le Roeulx (Belgio) che hanno portato con sé tanti giovani che si relazionano con i nostri ragazzi”.SPORT. “Anche quest’anno abbiamo una squadra che ci ha scelto per la preparazione precampionato. Si tratta del Casarano calcio di Serie D, un piacevole rito che da anni si ripete. Squadre importanti di calcio scelgono il nostro campo sportivo e le attrezzature annesse, a dimostrazione della loro qualità. Impianti sportivi aperti, scuole aperte, sono segno di una comunità veramente aperta ed accogliente”.

Eventi estivi

Il clou è previsto tra fine agosto ed inizio settembre. “Come nel 2022 siamo capofila del progetto P.O.C. che ci vede insieme ad Atena Lucana, Auletta, Pertosa, Salvitelle e Sant’Arsenio. Un momento di ritrovo con i Comuni vicini con cui tanto condividiamo a partire dal fiume Tanagro. A Polla avremo 2 spettacoli, sempre alle 21, sempre in piazza monsignor Antonio Forte: giovedì 31 agosto uno per famiglie ed in particolare i più piccini con la Compagnia dei Folli, e poi, domenica 3 settembre chiudiamo con il grande concerto di Foya e 99 Posse”.