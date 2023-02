Dal rame alla fibra ottica. Per gli uffici comunali di Eboli più sicurezza, affidabilità e velocità

Dal rame alla fibra ottica ad Eboli. Una novità importante che garantirà maggiore sicurezza, affidabilità e velocità. Risparmio nei tempi e delle risorse economiche. Questi i tratti distintivi del progetto di digitalizzazione tra uffici e utenti, messo in campo dal settore Ambiente e Transizione Digitale attraverso l’adesione ad una convezione Consip.

Il progetto

L’iniziativa arriva su impulso dell’assessore al ramo Nadia La Brocca, in osservanza alle linee programmatiche dell’amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte.

«La convenzione Consip SPC2 selezionata dal nostro Ente ha consentito di avere, finalmente, un servizio di connettività ultra veloce e sostenibile. Il cablaggio è stato previsto per tutti gli uffici e le sedi Comunali, dalle vie principali del centro urbano, alle periferie, portando la velocità di connessione da 10 a 40 volte superiore rispetto all’ADSL tradizionale, fino a 600 megabit per secondo, con un grande risparmio economico. Tra i vantaggi dell’impiego dei cavi in fibra ottica (fili di vetro), che trasmettono segnali di dati sotto forma di impulsi di luce, ci sarà l’annullamento completo di problemi di interruzione di connessione dovuti a disturbi elettrici o a fulmini».

Le novità

«Da oggi, i nostri uffici saranno più connessi, più vicini tra loro, – ha dichiarato l’Assessore Nadia La Brocca –ma soprattutto più accessibili al cittadino e avranno protocolli di sicurezza di trasmissione di dati più elevati».