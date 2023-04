Dal Dipartimento per le politiche di coesione nuove opportunità di sviluppo economico per San Mauro La Bruca

Il centro del basso Cilento, San Mauro La Bruca, è un comune che ha tanto da offrire grazie alla natura che lo circonda e ai caratteristici mulini ad acqua presenti nella zona. Tuttavia, come molti comuni delle aree interne, ha subito una progressiva diminuzione demografica e una ridotta offerta di servizi.

Il finanziamento per San Mauro Cilento

Per contrastare questa tendenza, il Ministero per il Sud e la coesione territoriale ha previsto un Fondo destinato ai “Comuni Marginali”, tra cui rientra San Mauro La Bruca. Il comune riceverà 117.766,26 € da impiegare su tre linee di intervento: l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; e la concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne.

Per l’anno in corso, lo stanziamento previsto è pari ad € 39.255,42 e il Comune ha scelto di avvalersi del supporto di Projenia SCS per l’attuazione del programma di spesa.

Il commento del sindaco

Il Primo Cittadino di San Mauro La Bruca, Nazario Ricco, ha sottolineato l’importanza di questi fondi per il territorio. “Il contributo a fondo perduto sarà destinato per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel nostro territorio-precisa il Primo Cittadino Dott. Nazario Ricco – “Per San Mauro La Bruca, paese vicino delle rinomate località marittime cilentane ma dalle potenzialità turistiche ancora poco esaltate e vittima di un progressivo spopolamento, queste somme possono rappresentare un importante segno di ripresa e una sorta di iniezione di fiducia per i nostri concittadini”.

Per partecipare al bando, è possibile presentare la propria istanza mezzo pec o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 05-05-2023. La modulistica e il bando sono disponibili nella sezione Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune.