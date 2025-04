Da capostaff a magazziniere part-time: la nuova vita di Andrea Campanile. E Cosentino torna in libertà

La vita di Andrea Campanile, ex capostaff del sindaco sospeso di Capaccio Paestum Franco Alfieri, ha subito una drastica svolta in seguito all’inchiesta della Procura di Salerno che lo vede tra gli indagati in una vicenda di possibile corruzione e turbata libertà degli incanti.

Campanile torna a lavoro

Attualmente agli arresti domiciliari, per Campanile è giunta una notizia che segna un parziale ritorno alla normalità: il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta del suo legale, l’avvocato Cecchino Cacciatore, concedendogli la possibilità di svolgere attività lavorativa. Campanile potrà quindi recarsi part-time presso una attività di Capaccio Paestum, dal lunedì al sabato.

Il Tribunale accoglie la richiesta considerando le mutate condizioni economiche

La decisione del collegio giudicante, presieduto dal magistrato Donatella Mancini, tiene conto di un fattore significativo: le mutate condizioni economiche di Campanile. La perdita del precedente incarico (le dimissioni da capostaff) ha reso necessario per l’indagato poter contare su un reddito per il sostentamento della propria famiglia. Questa motivazione ha influito nella valutazione del Tribunale, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per concedere questa parziale attenuazione della misura cautelare.

Sviluppi sul terzo filone dell’inchiesta: Cosentino ottiene i domiciliari

Parallelamente, si registrano sviluppi anche sul terzo filone dell’inchiesta ribattezzata “Sistema Cilento”. Antonio Cosentino, pregiudicato coinvolto in questo ulteriore aspetto delle indagini, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Cosentino ha lasciato ieri il carcere di Fuorni, dove era detenuto dal suo arresto avvenuto lo scorso 27 marzo.

Insieme a Domenico De Cesare e Angelo Genovese, Cosentino è accusato di aver pianificato un attentato ai danni dell’ex presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Paestum, un ordine che, secondo l’accusa, sarebbe giunto dall’imprenditore capaccese Roberto Squecco in seguito all’abbattimento del lido Kennedy.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche per gli altri indagati.