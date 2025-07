Cresce l’allarme furti: il Sindaco di Cuccaro Vetere chiede interventi al Prefetto

L’ondata di furti che da settimane colpisce i piccoli comuni del Cilento spinge il sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, a rivolgersi direttamente al Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito, con una richiesta urgente di intervento.

Le proposte

Il documento, trasmesso per conoscenza anche al sindaco di Futani, Dario Trivelli, promotore del Tavolo sulla Sicurezza tra i sindaci dell’area, elenca una serie di proposte operative volte a contrastare l’ondata crescente di furti che sta colpendo in maniera sistematica i piccoli centri della zona. Simone Valiante sollecita la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiedendo il rafforzamento dei controlli sul territorio, l’invio di rinforzi temporanei alle forze dell’ordine locali e l’attivazione di posti di blocco coordinati con i comuni limitrofi.

Chiesti maggiori controlli

Particolare attenzione viene rivolta al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza: Valiante chiede supporto per collegare i lettori targa al sistema nazionale Targa System, in grado di segnalare in tempo reale veicoli sospetti. Nell’ambito delle misure proposte, si suggerisce infine l’installazione di varchi di lettura targhe direttamente sulla variante alla SS18, in particolare all’altezza dei punti nevralgici di Agropoli e Sapri, o su altri accessi obbligati al territorio, con l’ausilio del Ministero o dell’ANAS.

L’appello al Prefetto

Nel concludere la nota, il sindaco sollecita il Prefetto a farsi promotore delle istanze dei piccoli comuni, evidenziando come la situazione stia generando un senso crescente di esasperazione tra i cittadini, lasciati – si legge nel documento – “inermi”, e amministratori locali troppo spesso abbandonati.