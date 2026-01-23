Cosa vedere al cinema questo weekend a Salerno e provincia: film e orari

Il fine settimana alle porte offre una ricca programmazione nelle sale di Salerno e provincia. Dalle grandi multisala ai cinema cittadini, l’offerta spazia tra commedie, film d’animazione e titoli internazionali, garantendo opzioni per ogni tipologia di spettatore.
La programmazione a Salerno città
Nel cuore di Salerno, il cinema Fatima propone La Grazia con spettacoli alle 18.00 e alle 20.30, mentre il San Demetrio punta su Buen Camino con tre proiezioni alle 17.00, 19.30 e 22.00.
Per chi cerca una scelta più ampia, The Space Cinema Salerno offre un calendario fitto. Tra i titoli in sala troviamo Buen Camino e Marty Supreme in diverse fasce orarie, insieme a novità come Zootropolis 2 alle 14.30 e Avatar – Fuoco e Cenere alle 18.10. Non mancano proposte per il pubblico adulto come Una di famiglia (VM 14) e titoli horror come Return to Silent Hill, programmato alle 19.00 e alle 22.20.
Salerno città
The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera)
- Buen Camino: 14.25 – 16.35 – 18.20 – 18.45 – 20.50 – 23.20
- Marty Supreme: 15.00 – 21.00 – 22.30
- La Grazia: 14.25 – 19.45 – 21.10 – 22.00
- Prendiamoci una pausa: 14.35 – 18.35
- Zootropolis 2: 14.30
- Avatar – Fuoco e Cenere: 18.10
- Return to Silent Hill: 19.00 – 22.20
- Una di famiglia (VM 14): 15.55 – 17.30 – 22.50
- 28 anni dopo: il tempio delle ossa: 22.30 – 22.40
- Ellie e la città di smeraldo: 14.30
- Sentimental Value: 16.55
- No Other Choice (VM 14): 22.45
- Norimberga: 15.15
- Mercy: sotto accusa: 21.50
Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima, 3)
- La Grazia: 18.00 – 20.30
Cinema Teatro San Demetrio (Via Dalmazia, 4)
- Buen Camino: 17.00 – 19.30 – 22.00
Appuntamenti in provincia
Spostandosi verso Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra propone Ellie e la città di smeraldo alle 17.00, seguito da Norimberga e Buen Camino. A Eboli, il Cine Teatro Italia alterna La Grazia, Una di famiglia e 28 anni dopo: il tempio delle ossa.
Cava de’ Tirreni ed Eboli
Cinema Alambra (Cava de’ Tirreni)
- Ellie e la città di smeraldo: 17.00
- Norimberga: 19.15
- Buen Camino: 22.00
Cine Teatro Italia (Eboli)
- La Grazia: 18.00 – 21.00
- Una di famiglia (VM 14): 17.30
- Buen Camino: 19.45
- 28 anni dopo: il tempio delle ossa: 22.00
Nell’area di Giffoni, tra il Galileo Galilei e il Giffoni Multicinema, si segnalano proiezioni di Marty Supreme e 2 cuori e 2 capanne. A Pontecagnano Faiano, il CineMaximall garantisce una copertura totale dal pomeriggio alla tarda serata con film come Sentimental Value e repliche dei principali successi stagionali.
Area Giffoni e Valle dell’Irno
Giffoni Multicinema (Giffoni Valle Piana)
- Marty Supreme: 18.30 – 21.15
- Buen Camino: 17.00
- 2 cuori e 2 capanne: 19.00 – 21.00
CineMaximall (Pontecagnano Faiano)
- 2 cuori e 2 capanne: 16.30 – 19.15 – 21.30
- Marty Supreme: 18.15 – 20.40
- Buen Camino: 16.30 – 18.40 – 21.30
- La Grazia: 16.20 – 18.45 – 21.00
- La Grazia: 19.00
Cinema nelle altre località
La programmazione tocca numerosi comuni della provincia: A Pagani, la Multisala La Fenice propone Prendiamoci una pausa e Buen Camino. A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot ospita La Grazia con spettacoli dalle 17.00. Sale attive anche a Nocera Inferiore (Sala Roma), Marina di Camerota (Bolivar), Lagonegro (Nuovo Cinema Iris) e Policastro Bussentino (Tempio del popolo), dove La Grazia resta il titolo più presente in locandina.
Nuovo Cinema Iris (Lagonegro): La Grazia (19.15)
Bolivar (Marina di Camerota): La Grazia (19.00 – 21.15)
Tempio del popolo (Policastro Bussentino): La Grazia (18.30 – 21.00)
Al cineteatro la Provvidenza di Vallo della Lucania è in programma Norimberga ore 18.00 e 21. Sempre a Vallo della Lucania, al De Berardinis, alle 18.30 e alle 21.00, il film di Paolo Sorrentino La Grazia. Ad Agropoli, infine, alle ore 17.00 La piccola Amélie; alle 19.00 Norimberga; alle 21.45 Primavera.