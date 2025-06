Corleto Monforte: si pensa già alle elezioni 2027. Maggioranza compatta

La maggioranza consiliare del Comune di Corleto Monforte ha riaffermato la propria coesione e unità d’intenti a seguito di un recente incontro politico. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare un’amministrazione solida e determinata, focalizzata sul perseguimento degli obiettivi programmatici con una visione comune per la cittadinanza. Il messaggio intende rassicurare la comunità sulla stabilità dell’attuale Amministrazione e sulla sua capacità di governare sotto la guida del Sindaco Filippo Ferraro.

Stabilità e continuità

L’incontro, convocato dal capogruppo consiliare Giuseppe Ruberto, si è concluso con espressioni di soddisfazione e pieno apprezzamento per le numerose attività già svolte dall’Amministrazione comunale.

Tra i risultati evidenziati figurano il completamento di diverse opere pubbliche e l’attuazione di numerosi progetti. Questi traguardi si inseriscono in un percorso di programmazione avviato e proseguito anche dalle precedenti Amministrazioni comunali a guida Sicilia, indicando una continuità nell’impegno politico-amministrativo per lo sviluppo di Corleto Monforte.

Lavoro di squadra e scelte condivise

Il Sindaco Filippo Ferraro ha sottolineato che: “i risultati ottenuti e le attività portate avanti dall’Amministrazione comunale sono il frutto di un intenso lavoro di squadra e di scelte politiche condivise”. Viene ribadito il carattere collegiale delle decisioni, sia passate che attuali e future, relative agli enti sovracomunali come la Comunità Montana Alburni. In tale contesto, la maggioranza ha riconfermato la piena fiducia nel mandato di rappresentanza affidato al delegato comunale Antonio Sicilia presso l’Ente comunitario, rafforzando l’immagine di un gruppo compatto e unito nelle strategie politiche.

Le candidature

Con tali premesse, i Consiglieri Comunali hanno manifestato la chiara volontà di rinnovare il loro pieno sostegno al Sindaco Ferraro per garantire la continuità amministrativa. La compagine politica si propone come protagonista anche in vista della prossima sfida elettorale, prevista per la primavera del 2027.

A tal proposito, è già stata espressa la disponibilità alla ricandidatura da parte dei Consiglieri Comunali Antonio Sicilia, Antonio Cancro, Antonio Stamato, Raffaele Pisaniello, Nicola Vigorito, Carlo Madaio e Giuseppe Ruberto, delineando il quadro per la futura tornata elettorale a Corleto Monforte.