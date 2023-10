Corleto Monforte punta alla realizzazione di un ponte tibetano

Il Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “costruzione di un ponte tibetano per collegamento del centro storico con il vecchio tracciato di strada romana – Mulini ad Acqua, denominato ponte dei mulini”, nell’importo complessivo pari a € 720.000,00.

Il progetto

«La realizzazione dell’opera – fanno sapere da palazzo di città sicuramente può portare un sensibile incremento del turismo e di conseguenza dello sviluppo socio-economico del territorio comunale». I servizi tecnici concernenti la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ad economica erano stati affidati alla MEG Progettazioni srl. L’intervento in programma sarà pertanto candidato a finanziamento.

Che cos’è un ponte tibetano

Il ponte tibetano è una struttura di collegamento costituita da una fune che ha funzione di marciapiede e da due funi/mancorrenti laterali superiori distanziate di circa un metro da quella marciapiede.

Le tre funi, poste a triangolo, sono solidarizzate da stralli laterali distanziati l’uno dall’altro da 50 a 100 cm. In una tale struttura l’oscillazione è inversamente proporzionale al carico di tensione: più tese sono le funi, più stabile è il ponte, in quanto si riducono le oscillazioni laterali, in particolar modo nella sezione centrale.