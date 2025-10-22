Coppa Campania Promozione: l’Agropoli supera l’Atletico San Gregorio e accede agli ottavi di finale

Prova di forza per l’Agropoli che sul campo dell’Atletico San Gregorio si impone per 1-2, decisive le reti di Rabbeni e Di Luccio nella ripresa.
La partita
Nella prima frazione, parte subito forte la squadra di casa che sfiora il goal al 5’ con Merola che calcia a tu per tu con Stasi, ma la sfera termina sull’esterno della rete, rispondono subito i delfini con D’Avella che colpisce il palo al 7’.
Al 28’ tiro a giro di Giliberti, palla che termina di poco a lato, altra occasione per l’Atletico San Gregorio al 42’ tiro cross di Serrone, Stasi è battuto, ci pensa Maiese di testa a salvare sulla linea. Termina la prima frazione con il risultato di 0-0.
La ripresa
Nella ripresa, al 47’ calcio di rigore per l’Agropoli, Capozzoli dal dischetto si fa ipnotizzare da Russo che respinge in corner.
L’Agropoli passa in vantaggio al 67’ con la rete di Rabbeni, l’attaccante Agropolese calcia dal limite dell’area sorprendendo Russo siglando lo 0-1, il raddoppio arriva tre minuti più tardi con il giovane Di Luccio che con un tiro cross sorprende Russo e sigla lo 0-2.
L’Atletico San Gregorio prova ad accorciare le distanze all’81’ con un tiro di Crisciullo, ma Stasi si supera e mette in corner.
La squadra di casa trova il goal che accorcia le distanze all’89’ con Serrone dal dischetto.
Termina l’incontro con il risultato di 1-2 per l’Agropoli che accede agli ottavi di finale di Coppa Campania.