Coppa Campania Promozione: l’Agropoli supera l’Atletico San Gregorio e accede agli ottavi di finale

Decisive le reti di Rabbeni e Di Luccio nella ripresa

A cura di Alessandro Pippa

Prova di forza per l’Agropoli che sul campo dell’Atletico San Gregorio si impone per 1-2, decisive le reti di Rabbeni e Di Luccio nella ripresa.

La partita

Nella prima frazione, parte subito forte la squadra di casa che sfiora il goal al 5’ con Merola che calcia a tu per tu con Stasi, ma la sfera termina sull’esterno della rete, rispondono subito i delfini con D’Avella che colpisce il palo al 7’.

Al 28’ tiro a giro di Giliberti, palla che termina di poco a lato, altra occasione per l’Atletico San Gregorio al 42’ tiro cross di Serrone, Stasi è battuto, ci pensa Maiese di testa a salvare sulla linea. Termina la prima frazione con il risultato di 0-0.

La ripresa

Nella ripresa, al 47’ calcio di rigore per l’Agropoli, Capozzoli dal dischetto si fa ipnotizzare da Russo che respinge in corner.

L’Agropoli passa in vantaggio al 67’ con la rete di Rabbeni, l’attaccante Agropolese calcia dal limite dell’area sorprendendo Russo siglando lo 0-1, il raddoppio arriva tre minuti più tardi con il giovane Di Luccio che con un tiro cross sorprende Russo e sigla lo 0-2.

L’Atletico San Gregorio prova ad accorciare le distanze all’81’ con un tiro di Crisciullo, ma Stasi si supera e mette in corner.

La squadra di casa trova il goal che accorcia le distanze all’89’ con Serrone dal dischetto.

Termina l’incontro con il risultato di 1-2 per l’Agropoli che accede agli ottavi di finale di Coppa Campania.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Bartolomeo Lanzara

“Ponte Tanagro, 4 anni di attesa e troppe incertezze”: il Codacons Cilento chiede trasparenza e responsabilità

II Codacons Cilento annuncia quindi la presentazione di un'istanza al Difensore civico…

Salernitana, partita

Salernitana, Bicchielli (FI): “Dal 2 novembre revocato il divieto di trasferta per i tifosi granata”

I tifosi della Salernitana meritano rispetto e libertà: seguono la squadra con…

Eboli capitale della scherma giovanile: al PalaSele scatta la corsa al titolo italiano

Appuntamento al PalaSele nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79