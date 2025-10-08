Coppa Campania: l’Agropoli supera in rimonta l’Atletico San Gregorio e ipoteca il passaggio al turno successivo

L’Agropoli ipoteca il passaggio del turno di Coppa Campania battendo 3 a 2 l’Atletico San Gregorio. Primo tempo pirotecnico tra Agropoli e Atletico San Gregorio con gli ospiti che passano subito in vantaggio grazie a Merola che dal dischetto Stasi per lo 0-1.

Agropoli sotto ma subito in rimonta

La reazione dei delfini non tarda ad arrivare e in pochi minuti, la squadra di mister Turco ribalta il risultato, prima con Rabbeni che con una splendida rovesciata sigla il pari e poi con Vitelli che mette a segno il suo primo goal stagionale per il sorpasso Agropoli.

L’Atletico San Gregorio non ci sta e grazie a Serrone, con un gran tiro dalla distanza, trova il goal del 2-2.

Nel finale della prima frazione ci riprova sia Serrone per gli ospiti che Vitelli per l’Agropoli, ma entrambe le conclusioni terminano sul fondo.

Finisce così la prima frazione con il risultato di 2-2.

Il secondo tempo

Nella ripresa i delfini entrano in campo determinati a ribaltare il risultato e ci riescono dopo pochi minuti con Capozzoli, bravo a sfruttare uno schema da calcio piazzato e siglare la rete del 3-2.

Dopo il vantaggio i delfini gestiscono la gara senza correre grossi rischi, l’Atletico San Gregorio prova a riversarsi in avanti con tutti i suoi effettivi, ma l’Agropoli respinge ogni tentativo ospite.

Nel finale la squadra ospite ha una buona occasione con Amato, ma il suo tiro termina di poco a lato.

Termina così la partita con il risultato di 3-2 per l’Agropoli.