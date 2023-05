Cooperativa sociale “Voloalto”: a Palazzo Sant’Agostino i festeggiamenti per il ventennale. Inclusione sociale e lavorativa

Mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 16.00, nel suggestivo Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà un evento di grande importanza per la comunità locale.

Vent’anni di inclusione sociale e lavorativa per persine svantaggiate

Si festeggeranno infatti i vent’anni di attività della Cooperativa sociale “Voloalto” di Battipaglia, un’organizzazione che si è distinta per il suo impegno nell’inclusione e nell’inserimento sociale e lavorativo delle categorie svantaggiate, con particolare attenzione agli utenti psichiatrici e ai minori.

Nel corso di questi vent’anni, “Voloalto” ha lavorato in collaborazione con numerosi enti e istituzioni, tra cui i Piani di Zona, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento Salute Mentale dell’Asl SA, Confindustria Salerno, la Fondazione Carisal, Istituti Professionali e Centri Anziani. Grazie a queste partnership, sono stati realizzati laboratori di teatro, giornalismo, comunicazione multimediale, scrittura creativa e pittura, rivolti sia agli utenti psichiatrici che ai detenuti, ai minori e agli anziani. Durante l’evento, si avrà l’opportunità di ripercorrere i momenti significativi di questa storia di successo, esplorando il passato, il presente e il futuro della cooperativa.

I progetti

Tra i progetti in corso che verranno presentati durante l’evento, spicca la Campagna di Sensibilizzazione e Prevenzione “Comunicare per Integrare”, un’iniziativa volta a sostenere i minori a rischio. Sarà inoltre presentato il nuovo numero del Magazine a diffusione provinciale della testata giornalistica “Il Sole & le Nuvole”. Questa rivista è nata con l’intento di creare un ponte tra coloro che vivono in stato di svantaggio ed emarginazione e la collettività, utilizzando la comunicazione come strumento di aiuto.

Gli interventi

Alla celebrazione del ventennale parteciperanno autorità, rappresentanti del Terzo Settore, partner e sostenitori. Tra gli ospiti illustri figurano la Presidente della Cooperativa Sociale “Voloalto”, Maria Carmela Morra, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, e alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, il Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Regione Campania, Luca Cascone, la Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Antonia Autuori, e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno, Giulio Corrivetti.

A moderare l’evento sarà il giornalista Alessandro Mazzaro.