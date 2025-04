Controne: Comune aderisce al progetto “Biblioteca Diffusa di Comunità”

Il Comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, ha deciso di aderire al progetto “Biblioteca Diffusa di Comunità” da attuare in collaborazione con una serie di partner; per la realizzazione del progetto l’Ente ha aderito al Bando Biblioteche e Comunità – IV edizione: la lettura per creare coesione e integrazione anche nelle aree interne del Sud Italia.

Il bando

L’iniziativa è promossa da Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con ANCI, e mette a disposizione 1 milione di euro per valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nelle regioni meridionali, con particolare attenzione alle aree interne e periferiche.

Il Bando è rivolto alle organizzazioni del terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle biblioteche comunali dei comuni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” nel biennio 2022-2023, con l’obiettivo di renderle sempre più presidi territoriali di cultura e socialità. In questa edizione del bando un’attenzione particolare è rivolta alla capacità delle proposte di favorire la promozione della lettura e lo sviluppo dei servizi bibliotecari in contesti periferici, caratterizzati da maggior fragilità, e nelle aree interne, coinvolgendo anche comuni che non hanno ancora ottenuto la qualifica “Città che legge” ma che intendono impegnarsi per farlo, favorendo la condivisione e la replicabilità delle buone pratiche maturate dai comuni che hanno già questa qualifica.

I partner

L’adesione al Progetto “Biblioteca Diffusa di Comunità”, consente per l’Ente un importante tappa di comunicazione creando una rete di diffusione e di aggregazione sociale. I partner dell’iniziativa sono l’Università popolare Interculturale-Battipaglia (Ente capofila), Università Popolare di Roma-UPTER Aps, Biblioteca Comunale di Albanella, Biblioteca Comunale di Altavilla Silentina, Comune di Controne, IC Albanella,IC Altavilla Silentina, IC Serre-Castelcivita-ISS Piranesi Capaccio Paestum .