Controlli su baby gang: a Salerno arresti e sequestri

Nell’ambito del servizio “alto impatto — baby gang”, svolto a livello nazionale dalla Polizia di Stato, nella provincia di Salerno sono stati raggiunti importanti risultati da parte della Squadra Mobile di Salerno con l’ausilio dei Commissariati di P.S locali. A Salerno è stata rinvenuta e sequestrata una pistola calibro 8 mm utilizzata per commettere un tentato omicidio in data 26 agosto 2023, da parte di Edoardo Plaitano già detenuto per detto fatto criminoso.

Arresto per detenzione di stupefacenti

Sempre a Salerno, nei pressi dell’istituto scolastico Alfano Primo, gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto Gabriele Aiello, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In particolare, a seguito di perquisizione personale e veicolare. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, crack ed eroina, nonché della somma di denaro di 1.150 euro, provento dell’attività di spaccio.

Esecuzione di un ordine di carcerazione

Infine è stato arrestato, in esecuzione di un Ordine di carcerazione per 1 anno di reclusione, Latrache Agyl, già gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti. Il testo è stato corretto e riscritto in paragrafi distinti, seguendo le regole di editing e revisione del testo.