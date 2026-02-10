Controlli NAS tra Salerno e Piana del Sele: sospesi due ristoranti etnici, sequestrate 1,4 tonnellate di alimenti

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività di somministrazione alimenti ubicate sia nel capoluogo che nella Piana Del Sele, rilevando gravi “non conformità” presso due esercizi di ristorazione etnica che sono stati immediatamente sospesi a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, rilevate unitamente al personale della competente Asl.

L’operazione

Sono state rilevate diverse criticità di varia natura, tra cui la presenza di un ambiente – peraltro allo stato grezzo – che era stato adibito a deposito di alimenti venendo contestualmente utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti. Inoltre, in uno spogliatoio è stata riscontrata la presenza di monopattini e biciclette utilizzati dal personale. Sono state altresì rilevate carenze nelle attività di pulizia, il malfunzionamento di alcuni frigoriferi, la necessità di implementare adeguate barriere per prevenire l’intrusione di animali infestanti, nonché la non conformità dell’abbigliamento del personale e/o la mancata attuazione del manuale di autocontrollo.

Il provvedimento

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 1,4 tonnellate di prodotti alimentari (tra cui prodotti ittici, carne, polli e panini) privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 5.500 euro. I locali potranno riprendere le attività soltanto ad avvenuto ripristino delle necessarie condizioni igieniche o strutturali, previo positivo riscontro dell’autorità sanitaria.