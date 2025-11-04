Contrasto all’immigrazione clandestina: il bilancio della Polizia di Stato

Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale. In tale contesto si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al CPR e gli accompagnamenti alla frontiera.
Le attività
Peraltro, tali azioni si inseriscono nelle più ampie attività coordinate di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Il bilancio
Questi i provvedimenti di esecuzione emessi nel corso degli ultimi due mesi:
31 espulsioni del Prefetto eseguite nei seguenti modi:
13 accompagnamenti al CPR
11 ordini del questore
1 allontanamento comunitario
2 partenze volontarie
2 accompagnamenti alla frontiera
2 misure alternative (ritiro passaporto e obbligo di firma)