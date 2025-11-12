Concessioni demaniali ad Agropoli, l’assessore Di Filippo presenta le novità

Nuove disposizioni in arrivo per le concessioni demaniali nell’ambito portuale di Agropoli. A spiegarle è l’assessore al porto, Giuseppe Di Filippo, in seguito ai provvedimenti approvati dalla giunta comunale.

Le novità

«Abbiamo deciso di stabilire regole certe», ha dichiarato Di Filippo. «Abbiamo individuato nel Codice della Navigazione il riferimento normativo per l’espletamento delle concessioni demaniali».

L’esecutivo ha definito alcuni principi fondamentali: la durata massima delle concessioni sarà di quattro anni, tenendo conto delle possibili novità che interesseranno il porto, dove potrebbero presto iniziare lavori di ampliamento. Inoltre, l’amministrazione ha espresso la volontà di promuovere l’occupazione e l’inclusività.

Un’ulteriore novità riguarda il numero di concessioni: ciascun operatore economico potrà ottenere al massimo una sola concessione.