Concessioni demaniali ad Agropoli: il Comune fissa le regole

La Giunta Comunale di Agropoli ha approvato una delibera per il riordino delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico-ricreativo. Questo provvedimento mira a garantire trasparenza, legalità e rispetto delle normative europee.

Un quadro normativo complesso

La delibera si inserisce in un contesto giuridico articolato, influenzato da leggi nazionali e regolamenti europei. In particolare, la Giunta ha recepito le disposizioni della Legge n. 118/2022 e le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 2021), che hanno stabilito la necessità di procedere a selezioni pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Le nuove assegnazioni devono rispettare i principi di libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, come previsto dalla direttiva europea Bolkestein (2006/123/CE) e dall’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Le principali decisioni della Giunta

La delibera conferma che tutte le concessioni demaniali marittime esistenti hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per garantire continuità durante la stagione estiva 2025 e salvaguardare le attività economiche locali, è stato disposto un differimento temporaneo della validità delle concessioni fino al 31 ottobre 2025. Questo differimento è subordinato alla presentazione di documentazione tecnica dettagliata da parte dei concessionari.

Inoltre, entro il 30 settembre 2025, l’Ufficio Porto e Demanio dovrà redigere il Piano delle Aree Demaniali (PAD), che costituirà la base per le assegnazioni future. Qualora il PAD non venga approvato entro tale termine, le concessioni saranno comunque assegnate tramite procedure pubbliche basate sulle aree demaniali attualmente disponibili.

Tutela delle attività sportive dilettantistiche

Un altro aspetto affrontato dall’esecutivo è relativo alle concessioni destinate ad attività sportive dilettantistiche svolte da associazioni e società senza scopo di lucro. Queste sono esentate dall’applicazione delle procedure competitive previste dalla Legge n. 118/2022, in conformità al diritto europeo. Per tali attività si applicheranno le norme del Codice della Navigazione e del relativo regolamento.

Obiettivi futuri

La Giunta Comunale ha espresso l’intenzione di porre fine alle incertezze che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni. L’obiettivo è garantire stabilità agli operatori economici e promuovere uno sviluppo sostenibile del demanio marittimo, nel rispetto dei principi europei di concorrenza e trasparenza.