Concerto di Natale a Perito: emozioni in musica nel giorno di Santo Stefano

Perito ha vissuto un momento di intensa suggestione musicale lo scorso 26 dicembre, quando nella splendida cornice della Chiesa di San Nicola di Bari si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale, un evento capace di unire spiritualità, arte e comunità.

La manifestazione, promossa dalla Parrocchia San Nicola di Bari di Perito in collaborazione con l’associazione Amare Cilento e il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, ha richiamato un pubblico numeroso e attento, desideroso di lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale attraverso la musica.

Un dialogo sonoro tra pianoforte e voce

Protagonisti della serata sono stati il M° Federico Cirillo al pianoforte e il M° Krizia Anna Orrico alla voce, che hanno dato vita a un raffinato e intenso dialogo sonoro. Tra dolci armonie e melodie capaci di scaldare il cuore, l’esibizione ha condotto gli ascoltatori in un viaggio emotivo fatto di luce, raccoglimento e bellezza, incarnando pienamente lo spirito natalizio.

Le note del pianoforte si sono intrecciate con la voce in un equilibrio perfetto, creando un’atmosfera intima e coinvolgente, in grado di toccare l’anima e regalare al pubblico un’esperienza autentica e profondamente sentita.

Un evento che unisce la comunità

«Il Concerto di Natale a Perito è stato un appuntamento musicale di qualità, ma anche un’occasione preziosa di condivisione e crescita culturale per l’intera comunità» ha dichiarato il sindaco Pietro Apolito.