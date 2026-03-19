Comunali Salerno: De Luca riparte dai quartieri e apre la campagna elettorale

Si riparte dalla sicurezza, dal lavoro, dalla solidarietà. Ma prima di tutto dall’ascolto dei cittadini e dai quartieri. Ha ufficialmente inizio la campagna elettorale, in vista delle prossime comunali nella città di Salerno, di Vincenzo De Luca che, ieri pomeriggio, a Mariconda, nella zona orientale della città, ha incontrato e ascoltato i residenti e messo in chiaro: “Non voglio medaglie, non voglio nessun altro incarico, voglio tornare a lavorare nella mia città”.

I temi al centro della campagna elettorale

L’ex presidente della regione Campania, ospite nella sede dell’associazione Quadrifoglio, ha parlato dei temi che intende mettere al centro del suo programma. Sicurezza, case, solidarietà e lavoro rispolverando lo slogan “Salerno, fatti bella”. Ampio spazio alla questione sicurezza nel corso dell’incontro: “Abbiamo dei fenomeni di delinquenza, dalla piccola alla grande, e cose che sono la perdita della buona educazione, la perdita delle regole, la strafottenza. Non va bene. Dobbiamo tornare ad essere una città ordinata nella quale ognuno fa il proprio dovere. Non sarà semplice, servirà un lavoro complicato, dovremo tornare tra la gente. Il messaggio da oggi è chiaro: non ci sarà spazio né per la delinquenza, né per chi vuole togliere la serenità alle nostre famiglie”.

Focus sulla municipale

Grande attenzione, in questo senso, sarà destinata ad un comparto della municipale dedicato alla difesa della sicurezza “che girerà tra i quartieri e che potrà essere attivato con un numero verde”. L’ex governatore ha ribadito senza mezzi termini: “Non vi dico che faremo 100. Faremo 50 ma ma gli impegni che prenderemo saranno mantenuti. Io bugie non ne racconto”, non nascondendo i problemi relativi al bilancio.

Centrale anche il tema della casa: “Immaginiamo un programma per la vendita degli immobili di proprietà del Comune. Abbiamo 740 immobili di proprietà. Faremo un’operazione di questo tipo: sigleremo un accordo con le banche, in modo che possano dare mutui a tasso agevolato a chi compra un appartamento. Un assegnatario di una casa del Comune che paga 100-120 euro al mese di fitto, pagherebbe 100 euro come rata ma si trova una casa di proprietà. Credo sia un affare per tutti.

Il Comune si libera dei problemi di manutenzione, l’affidatario ha una casa di proprietà”. E ancora rotatorie, parco giochi. “Salerno deve rimanere la città della solidarietà e dell’accoglienza. Apriremo le porte a chi ha bisogno, ma chiuderemo tutto ai delinquenti”, ha ribadito. Tanti i progetti e le azioni da intraprendere: “Ma il presupposto è che il sindaco lo votiate”, la conclusione dell’ex presidente De Luca.