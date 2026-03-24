Politica

Comunali a Salerno: Fratelli d’Italia ufficializza Marenghi candidato sindaco

Si tratta di una figura che per qualità professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra

Federica Inverso
Gherardo Maria Marenghi

“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Citta’. Si tratta di una figura che per qualità professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra.

Si lavora per l’unità del centrodestra

Lo mettiamo a disposizione, come era nei patti tra i vertici regionali di centrodestra, gia’ dai primi di febbraio, dell’intera coalizione per dare a Salerno una vera alternativa di rinnovamento politico e generazionale. Fratelli d’Italia non ha partecipato a nessuna polemica ritenendola altamente irresponsabile, vista anche la concomitante campagna elettorale per il referendum.

Noi, da sempre, lavoriamo per l’unità del centrodestra, ma non intendiamo più attendere chi evidentemente vuole partecipare a confusi progetti ammantati di civismo, ma che sarebbero solo una marmellata con frattaglie di campo largo. Il Professore Marenghi è avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali.

La volontà del partito

La sua scelta rappresenta la volontà del partito di proporre alla città una guida competente, autorevole e coerente con i valori e le idee del centrodestra”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

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