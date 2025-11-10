Codacons diffida il Comune di Salerno: “Città sporca e degradata, serve un intervento immediato”

L’associazione denuncia il mancato intervento del comune di Salerno su strade sporche, graffiti, parchi vandalizzati e palazzi storici in degrado, chiedendo azioni concrete per il decoro urbano.

La nota

“Esattamente un anno fa l’associazione presentava un’articolata denuncia al Sindaco Vincenzo Napoli”, afferma Pierluigi Morena, avvocato dell’ufficio legale dell’associazione, “dopo un anno poco o nulla è cambiato”.

L’associazione in questi mesi ha registrato – continua Pierluigi Morena – una più attenta manutenzione della Villa comunale e del verde pubblico, tuttavia, in quanto al resto, poco si è fatto. Tanti cittadini continuano a segnalare sporcizia delle strade cittadine, graffiti su palazzi – anche pubblici- e monumenti del centro storico, vandalizzazione del Parco attrezzato del Trincerone, occupazione di facciate di palazzi storici da parte di esercizi commerciali come succede a Largo Dogana Regia.

Un degrado frutto di un lassismo non più tollerabile in una città che pretende di essere turistica. “Eppure”, afferma il presidente Matteo Marchetti, “avevamo inviato un dossier al Comune evidenziando i punti critici ma anche formulando proposte concrete, uno stimolo per un migliore decoro della città che non è stato colto”.

I provvedimenti

Il Codacons ha così ripreso la via legale, nella diffida al sindaco e al presidente di Salerno Pulita, l’associazione chiede più controlli, una intensificazione della manutenzione, una maggiore cura e pulizia delle strade, anche con l’uso di idranti.

La onlus ha inoltre invitato l’Amministrazione comunale ad azioni di contrasto del fenomeno dei graffiti utilizzando appositi trattamenti da ripetersi nel tempo, e ha sollecitato un intervento specifico per il risanamento del parco del Trincerone.

Infine, il Codacons ha acceso un riflettore sul degrado ultraventennale in cui versa il palazzetto dell’ex Cinema Astra in via Torretta, un abbandono che comporta anche problemi di igiene e verifiche di stabilità.

L’associazione ha chiesto al Sindaco Vincenzo Napoli di voler dichiarare ‘degradato’ il fabbricato, adottando, con ordinanza ai sensi dell’a rticolo 50 del TUEL, provvedimenti che facciano recuperare il decoro ad un palazzo storico e ad una strada sita in pieno centro cittadino.