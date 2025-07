Cinque colpi in un mese in negozi e abitazioni: arrestato l’Arsenio Lupin di Salerno

La Questura di Salerno ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità, arrestando un uomo di 38 anni, Domenico Garbuto, sospettato di aver commesso cinque furti in un mese in varie attività commerciali e abitazioni.

L’operazione

L’indagine ha permesso di risalire a Garbuto, originario di Cardito, grazie all’analisi di filmati di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. Tra i colpi attribuiti all’arrestato figurano quelli al “Melania Urbano” in Piazza XXIX Maggio a Salerno, ai ristoranti “Wenner” e “Non ti Pago” in via Napoli e via Eduardo De Filippo, e al bar della “Galleria Mediterranea” in via San Leonardo, oltre a diversi furti presso abitazioni private e la ditta “Mercury Spedizioni“.

Alessandro Mosca, capo della Squadra Mobile, ha sottolineato l’urgenza dell’intervento: “Ci siamo trovati di fronte a un’emergenza furti che da settimane stava registrando la città di Salerno e non si poteva più attendere”.

L’importanza della videosorveglianza

Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per l’identificazione di Garbuto. Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha evidenziato l’importanza del sistema di videosorveglianza: “Abbiamo bloccato un nuovo Arsenio Lupin di Salerno, è il commento del Questore Giancarlo Conticchio che, insieme al vicequestore Barbati nella conferenza di ieri pomeriggio ha illustrato in un incontro con la stampa i dettagli dell’operazione. “Purtroppo sulla questione furti in città si è creato un allarme sociale dovuto anche alla pubblicazione dei video dei blitz sui social”, ha evidenziato. Ha inoltre aggiunto: “Queste pubblicazioni inquinano le indagini: il ladro, infatti, dopo essersi visto sui social può ad esempio far ripulire i vestiti che indossava al momento del colpo”. Infine è arrivato un ringraziamento, per il Procuratore Aggiunto, Giuseppe Forleo per “aver dato da subito un forte impulso alle indagini”.

Le investigazioni hanno rivelato che l’uomo avrebbe agito anche in altre località della provincia di Salerno. L’arresto è stato convalidato dal Gip.